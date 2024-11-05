Тульские разведчики минным шлагбаумом закрыли для ВСУ путь для прорыва в РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Таким образом был восстановлен участок границы в Глушковском районе Курской области.

Тульские разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) армии России перекрыли один из маршрутов прорыва войск Украины в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Украинские боевики с применением иностранной военной техники постоянно осуществляли прорыв государственной границы РФ на нескольких участках в Глушковском районе. Российские бойцы провели штурмовые действия и вышли на достаточное расстояние под прикрытием огня артиллерии выдвинулись для выполнения задач по блокированию подходов ВСУ через инженерные заграждения.

Бойцы разведывательной роты полка с позывными «Порш» и «Почта» ликвидировали противника, прикрывавшего проход в заграждениях, после чего направились выполнять боевую задачу. Они досмотрели украинские позиции и нашли минный шлагбаум, который установили на участке госграницы.

«Вдоль железной дороги была накидана проволока „путанка“, было трудно ее преодолевать. Противник нас услышал, открыл огонь по нам. Но мы в ответ открыли огонь и успешно отошли, без единой царапины», — сказал старший разведчик «Порш».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Министерство обороны России ежедневно отчитывается о проделанной работе армии страны. Потери бойцов со стороны ВСУ колоссальные. По последним данным, всего за время боевых действий армия РФ ликвидировала более 29 тысяч боевиков. Несмотря на имеющиеся сложности, власти РФ делают все для обеспечения безопасности в регионах, граничащих с зоной конфликта, а также для поддержания морального духа и единства среди граждан.

В понедельник, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Курская область будет зачищена от боевиков ВСУ. После этого в регионе будет очень востребована работа волонтеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ отразили три контратаки ВСУ в Курской области.