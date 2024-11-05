В Дептрансе Москвы уточнили информацию о возгорании на станции «Кузьминки»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Ранее пассажиры сообщили о задымлении в одном из вагонов.

Информацию о возгорании в одном из вагонов поезда на станции «Кузьминки» опровергли в московском Дептрансе. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«Движение на Таганско-Красноперсненской линии (7) в графике. На станции „Кузьминки“ сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы», — пояснили об инциденте в Дептрансе.

Также добавили, что экстренные службы не привлекались, а безопасности пассажиров ничего не угрожает.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, где сотрудник метрополитена тушит тлеющую шпалу. Движение на Таганско-Краснопресненской линии вернулось в график.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задымления на станции «Кузьминки».