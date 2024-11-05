У «Русского витязя» родился сын: боксер Поветкин стал отцом в третий раз

Боксер Александр Поветкин стал отцом в третий раз

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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У новорожденного Мирона уже есть старшие сестра и брат.

Легендарный боксер Александр Поветкин стал отцом в третий раз. Радостной новостью поделилась жена «Русского Витязя» Евгения на своей странице в социальной сети.

Молодая мама выставила фото с выписки. У пары родился мальчик.

«Мирон Александрович 29.10», — подписала пост Евгения.

Для Поветкина — это третий ребенок. Старшая дочь Арина родилась в первом браке спортсмена. Сейчас она живет с Александром. В союзе с Евгенией есть еще один сын — Вячеслав. Вторая супруга боксера дочь чемпиона Европы по дзюдо Юрия Меркулова. Пара узаконила отношения в 2013 году.

В 2021 году Александр заявил о завершении профессиональной карьеры. В мае этого года «Русский Витязь» стал заместителем губернатора Вологодской области по вопросам спорта. Он ответственен за патриотическое воспитание молодежи и пропаганду здорового образа жизни. В паре с Алиной Загитовой был послом летних игр БРИКС в Казани.

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