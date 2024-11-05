«Небесная грация» завоевала 37 медалей на турнире в Венгрии

Фото, видео: skygrace.ru; 5-tv.ru

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Соревнования «Золотая осень» собрали участниц из девяти стран.

Триумфальное выступление наших спортсменок на международном турнире «Золотая осень» в Венгрии. Команда Академии художественной гимнастики «Небесная грация» взяла более 30 медалей. Почти половина из них — высшей пробы. Своему успеху гимнастки обязаны команде опытных тренеров во главе с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Подготовкой к престижному международному турниру они занимались в стенах академии в Сочи. Самые яркие выступления увидел корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

«Золотая осень» в Будапеште, отныне не только время года, но и названия клубного турнира, который прошел впервые. Несмотря на это, в нем уже приняли участие 169 гимнасток из девяти стран мира и Международная Ассоциация Клубов художественной гимнастики «Небесная грация», за которую выступают не только российские спортсменки, но представительницы других государств. Вот, например, Дарья Грохотова из Белоруссии уже не первый раз принимает участие в международных соревнованиях в составе команды «Небесная Грация»

Главные цели, которые ставит перед собой Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация» — поддержка талантливых и перспективных гимнасток, создание для них наилучших условий для тренировок, всестороннего развития и отдыха. Ну и, конечно, дать им возможность бесплатно выступать по всему миру.

«Ассоциация клубов „Небесная Грация“ дает возможность большему количеству гимнасток выступать на разных международных соревнованиях, на всероссийских соревнованиях. Это очень важно, что появилась площадка Международной Ассоциации Клубов, где могут разные страны участвовать за одну команду, выступать на разных международных стартах», — говорит Алина Гусарова, тренер Международной академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

На этот раз в Венгрии международную ассоциацию представляли сразу несколько спортсменок, которые живут, учатся и тренируются в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой в Сочи. Это Мария Борисова, Александра Борисова, Анна Вакуленко, Яна Заикина, Дарина Будникова, Каролина Пахтусова, Вероника Малинина и Ксения Савинова.

«Этот турнир мне очень понравился. Тут очень добрые люди, особенно девочки, которые за меня болели!»— признается Ксения Савинова, воспитанница Международной академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Также в команду «Небесной грации» вошли ульяновские спортсменки Виктория Беспалова и Аделина Низамутдинова, а также спортсменки из московской спортшколы Олимпийского резерва «Север» — Алиса Медведева и Полина Фролова.

«Все девочки очень артистичные, красивые, амплитудные! Приятно выступать в этой команде!» — отмечает Полина Фролова, гимнастка московской спортшколы олимпийского резерва «Север».

«Мы очень упорно готовились, считали, программы меняли, и это очень круто, что нам доверили и мы может здесь выступать! Почти все получилось, надеемся, что мы никого не подвели», — говорит Алиса Медведева, гимнастка московской спортшколы олимпийского резерва «Север».

Практически все программы для выступления в Будапеште участницы сборной Ассоциации Клубов, готовили в Сочи, в Международной Академии Художественной Гимнастики «Небесная Грация» под руководством лучших наставников.

Вот, например, Мария Борисова оттачивает детали своих выступлений под руководством сразу двух легендарных спортсменок — олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и хореографа-постановщика Фестиваля «Алина» Ирины Зеновки.

Главный судья нынешних стартов — Ирина Берек, большая часть спортивной карьеры которой прошла в России, но последние годы она живет и работает в Венгрии. Судейский опыт этого арбитра огромный: оценивала выступление гимнасток на трех Олимпиадах и уже дважды возглавляла судейскую коллегию на международных турнирах «Небесная грация».

«Я знаю, что даже некоторые команды сюда приехали для того, чтобы посмотреть и понаблюдать за девочками из „Небесной грации“! Я обернулась на своих гимнасток, они — глаза как чашки, рты открытые — и я поняла, что давно уже не видели такой красоты, такой гимнастики! И потом я спросила девочек, как? И они сказали: „Мы ничего не умеем!"» — говорит Ирина Берек, судья международной категории, главный судья турнира Golden Autumn Cup.

Кстати, нынешние соревнования проходили по правилам Международной федерации гимнастики, которые существенно отличаются от стандартов «Небесной грация». Но упрощать свои программы гимнастки и тренеры Ассоциации Клубов не стали!

«Правила „Небесной грации“: у нас у каждой девочки стоят очень индивидуальные элементы, которые они выполняют просто прекрасно. Программы очень артистические, очень яркие. Мы должны показать „Небесную грацию“ с самой лучше стороны, поэтому дорабатываем, всегда очень много внимания уделяется каждому шагу в упражнении», — поясняет Евгения Елисеева, тренер Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Турнир «Золотая Осень» в Будапеште стал триумфальным для спортсменок из команды Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация», которые завоевали 14 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Но «почивать на лаврах» юным чемпионкам долго не придется! Уже через две недели этим гимнасткам предстоит выступить на самых ответственных стартах года — на международном турнире «Небесная грация», который на этот раз пройдет в Катаре.