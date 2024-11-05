Пехота ВСУ оказалась под ударом пушки «Гиацинт-Б». Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Цель была поражена на позициях и в блиндаже.

Расчет пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» нанес поражение живой силе ВСУ на позициях и в блиндаже на донецком направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Появляется цель, мы начинаем работать. Отработали, замаскировались и ушли в укрытие. С той стороны начинают работать, корректировщики докладывают, сделали засечку, такие-то координаты и мы работаем по этим целям. Они начинают откатываться, уходить дальше, дальше и дальше. Они артиллерию отводят свою», — рассказал военнослужащий ВС РФ Андрей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.