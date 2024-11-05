Ей не до меня: Алексей Учитель рассказал, почему не снимает дочку Анну Пересильд

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Желание у режиссера есть, а вот возможности отсутствуют.

Режиссер Алексей Учитель объяснил, почему не снимает свою 15-летнюю дочь Анну Пересильд. Об этом мужчина рассказал в интервью журналу VOICE. Оказалось, что юная звезда стала очень избирательна и «абы где» сниматься не будет.

«Она, вы знаете, так знаменита теперь, что только выбирает главные роли. Ей уже просто „что-то“ не годится. Я-то хочу поработать с ней! Но у нее такой график, уже столько предложений, что я должен в очереди стоять», — рассказал Учитель.

Но, несмотря на широкую популярность, в столь юном возрасте девушка всегда советуется с мамой Юлией Пресильд и папой Алексеем Ефимовичем. Режиссер поощряет подобное поведение и всегда готов подсказать, что лучше выбрать для формирования грамотного актерского бэкграунт. О том, какие гонорары получает его дочь, он, кстати, не знает.

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