Путин назначил врио губернаторов Ростовской и Тамбовской областей

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Официальные заявления опубликованы на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин назначил главу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Мы давно с вами знакомы, и с полной уверенностью могу сказать, что вы многое сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом. Есть предложение расширить вашу зону ответственности — и с другого уровня поработать в Ростове, в Ростовской области», — заявил президент.

Также в этот день, 4 ноября, Путин назначил участника программы «Время героев» Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области.

«У вас очень хороший послужной список. Я очень рассчитываю на то, что люди в Тамбове вас примут, и примут как своего», — сказал Путин.

Оба кандидата поблагодарили президента за оказанное доверие и новые должности. Юрий Слюсарь сказал, что рад возможности «вернуться на родину», он родился и вырос в Ростове-на-Дону. В беседе с Путиным он, в первую очередь, обратил внимание на потенциал в промышленности и сельском хозяйстве Ростовской области.

Первышов же выразил желание сначала пообщаться с местными жителями, после чего намерен проработать возможности для социально-экономического роста региона.

Официальные сообщения о назначении новых врио глав областей уже размещены на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин осмотрел выставку «Православная Русь» с детьми героев СВО.