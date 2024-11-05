«В тяжелом состоянии»: польские силовики избили беженок на границе с Белоруссией

В Белоруссии сообщили об избиении двух беженцев польскими силовиками

Фото: BARTLOMIEJ WOJTOWICZ/ТАСС

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У одной из пострадавших от полученных травм отказали ноги.

На границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили избитых польскими силовиками беженок из Гвинеи и Эритреи. Об этом сообщил пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Женщины находились в тяжелом состоянии и не могли передвигаться из-за полученных травм. На одежде и теле иностранок остались следы крови», — сказано в сообщении.

Несчастным незамедлительно вызвали скорую помощь. Их доставили в Центральную районную больницу Свислочского района. Врачи учреждения оказывают им необходимую помощь. Известно, что одной из женщин серьезно повредили позвоночник. Последствием этого стал полный отказ нижних конечностей. У второй пострадавшей глубокий порез в области бедра.

По информации пограничного комитета Белоруссии, на месте работает следственно-оперативная группа, собираются доказательства применения силы.

Подобные ситуации — не редкость. Только за последние три года было найдено 59 трупов беженцев. Этот вопрос требует особого внимания со стороны Европы. Давно следует восстановить утерянный гуманизм в подходах к миграции, создать эффективные механизмы защиты людей.

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