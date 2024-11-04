«Страшная козябра»: Захарова назвала выборы в США недемократическим процессом

Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Нарушения и странности, происходящие на американских выборах, повергают в шок людей по всему миру.

Выборы президента США нельзя назвать демократическим процессом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» в ходе форума «Православная Русь — к Дню народного единства».

«То, что там творится, нельзя назвать ни демократическим процессом, ни тем процессом, который хоть как-то приближается к заданным ими же стандартам», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала на то, что еще за несколько дней до начала выборов в США уже проголосовали 60 миллионов человек. О какой прозрачности и транспарентности процесса может идти речь в таких условиях, задалась она вопросом.

Те «нарушения и странности», которые происходят на американских выборах, повергли в шок людей по всему миру, подчеркнула представитель МИД РФ.

«Это не демократия, это что-то другое, потому что демократия — это процедура, используя которую человек может отдать свой голос. То, что мы видим в США, — это какая-то страшная козябра, которая стравливает людей, разводит их по углам и не дает возможности выражать свою точку зрения. А если они ее выражают, то их начинают отменять, преследовать и травить», — отметила Захарова.

Она также пожелала американцам преодолеть кризис в их стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разрыв в поддержке избирателей между Камалой Харрис и Дональдом Трампом в предвыборной гонке почти отсутствует.