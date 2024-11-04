Умер актер культового фильма «Не бойся, я с тобой» Артур Березин

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Актера похоронят в Кейптауне.

Актер и каскадер Артур Березин скончался на 69-м году жизни в Кейптауне. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на его близкого друга Станислава Балакина.

29 октября актер покинул этот мир, но печальное известие пришло только 3 ноября.

«Артур скончался в одной из больниц города Кейптаун после продолжительной болезни. Южную Африку Артур считал своим вторым домом и там будет похоронен», — отметил Балакин.

Творческий путь он начинал в цирковой самодеятельности. В 1977 году работал артистом «Союзгосцирка», в 1980 году стал одним из основателей Московского конного театра «Каскадер». В 1981 году в качестве актера и каскадера дебютировал в культовой ленте «Не бойся, я с тобой», «Курьер на Восток».

В период с 1991 по 2015 год жил и работал в Кейптауне. В последние годы жизни артист работал в Севастополе, возглавляя в Крыму каскадерскую школу.

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