Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Цой Сон Хи передала российскому президенту теплые приветствия от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — сказал он.

Также сообщается, что северокорейский министр поблагодарила российского президента за встречу и передала ему теплые приветствия от главы КНДР Ким Чен Ына.

Ранее, 1 ноября, Цой Сон Хи встретилась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе встречи она выразила уверенность в победе России в конфликте на Украине, и отметила, что Пхеньян будет оказывать всестороннюю поддержку Москве «до победного дня».

В тот же день главы МИД России и КНДР приняли участие в торжественной церемонии открытия на Ярославском вокзале мемориальной доски, посвященной приезду экс-главы Северной Кореи Ким Ир Сена в СССР в 1949 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле ответили на вопрос о военных КНДР на территории России.