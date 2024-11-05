Иван Янковский заработал в разы больше знаменитого деда: гонорары советских и современных звезд

Актер Иван Янковский получает за один съемочный день 300 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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До начала перестройки советским актерам государственная тарификационная комиссия присваивала одну из трех квалификационных категорий, согласно которым им начисляли зарплату.

Принято считать, что популярные актеры за работу на съемочной площадке получают немыслимые гонорары. Самым известным из них, действительно, могут заплатить за съемочный день несколько миллионов, однако так было не всегда. Например, народный артист СССР Олег Янковский одним фильмом мог заработать в 1970-е всего на половину «Москвича», в то время как его внук актер Иван Янковский в 2024 году — сразу на две машины. Гонорары звезд советских и нынешних картин сравнивает KP.RU.

Раньше до начала перестройки советским актерам государственная тарификационная комиссия присваивала одну из трех квалификационных категорий, согласно которым им начисляли зарплату.

При высчитывании гонорара учитывался тариф категории и надбавки, например, государственные награды, звания и профессионализм. Помимо этого, учитывались количество съемочных дней и категория самой картины. Комедиям, например, очень редко давали высшую категорию, только если они выбивались в топ лидеров кинопроката года.

Высшая категория подразумевала ежемесячный оклад 450 рублей на время съемок и 300 рублей — в период простоя. Это касалось наиболее популярных актеров. Менее известные получали 350 и 230 рублей соответственно. Самая низшая категория подразумевала оклад на время съемок, примерно, 180 рублей и без съемок в 120 рублей.

«Бриллиантовая рука»

Фото: Кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай 1968 г.

В 1968 году невероятный успех завоевала комедия «Бриллиантовая рука». Кинорежиссер Леонид Гайдай получил почти пять тысяч рублей за съемки картины и две тысячи за сценарий. Актеры Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Андрей Миронов получили за роли 5188, 2288, 1920 рублей соответственно.

Средняя зарплата в месяц у обычного человека в то время составляла 110 рублей.

«Двенадцать стульев»

Фото: Кадр из х/ф «12 стульев». реж.: Леонид Гайдай, 1971г.

За картину «Двенадцать стульев» (1971 год) Леонид Гайдай получил уже 7835 рублей за режиссерскую работу и все те же две тысячи за сценарий.

Больше всего за роль получил сыгравший Кису Воробьянинова актер Сергей Филиппов — 6275 рублей. Чуть меньше — 6120 рублей — заработал исполнитель главной роли Арчил Гомиашвили. Актер Михаил Пуговкин получил 3800 за роль, а Юрий Никулин — 525 рублей.

«Калина Красная»

Фото: Кадр из к/ф «Калина красная», реж. Василий Шукшин, 1973 г.

В 1974 году среднемесячная зарплата в СССР составляла около 143 рублей. В этот же год на экраны вышла знаменитая картина писателя, кинорежиссера и актера Василия Шукшина «Калина Красная».

За режиссуру артист получил 2250 рублей, за сценарий две тысячи, и за исполнение главной роли 4912 рублей.

Его супруга народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина получила за роль 965 рублей, народный артист РСФСР Иван Рыжов — 1102 рубля.

«Место встречи изменить нельзя»

Фото: Кадр из к/ф «Место встречи изменить нельзя», реж. Станислав Говорухин, 1979 г.

В 1979 году на экраны вышла не менее популярная картина «Место встречи изменить нельзя». Тогда среднемесячная зарплата составляла 168 рублей.

Заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий получал за съемочный день 13 рублей, а после особого ходатайства — уже 42 рубля. В это время заслуженный артист РФ Владимир Конкин получал 52 рубля.

«Тот самый Мюнхгаузен»

Фото: Кадр из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен», реж. Марк Захаров, 1979 г.

В этот же год выходит комедия «Тот самый Мюнхгаузен», за работу в которой актер Олег Янковский получил 3800 рублей, а народная артистка СССР Инна Чурикова — 2525 рублей. Игорь Кваша за роль получил 2788 рублей.

С наступлением перестройки все тарифы и категории отменили, а гонорар стал договорным.

Гонорары в 2024

Внук Олега Янковского звезда сериала «Слово пацана» Иван Янковский в 2024 году имеет средний гонорар за один съемочный день — 300 тысяч рублей. Таким образом за один фильм 34-летний Иван может заработать от трех миллионов рублей и сразу купить себе дорогой автомобиль.

Теперь гонорары актеров зависят от дружбы с режиссером или компанией-производителем, значимости проекта, загруженности работой в конкретный период, условий самого актера и других субъективных причин.

К слову, среднее число съемочных дней главного героя в полном метре — 20. За съемочный день в сериале эпизоды снимают от двух до пяти минут.

Знаменитый актер и телеведущий Дмитрий Нагиев за один съемочный день запрашивает пять миллионов рублей, сообщал телепродюсер Николай Картозия. Актеры Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Саша Петров за съемочный день получают более шестисот тысяч рублей.

Почти полмиллиона получают Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Юрий Стоянов, Павел Прилучный и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько звезды зарабатывают за появление на мероприятиях.