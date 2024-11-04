«Он меня удивляет»: Игорь Верник раскрыл подробности жизни сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Звездный наследник пошел по стопам отца.

Актер Игорь Верник гордится успехами в карьере своего сына Григория. Об этом он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на премьере сериала «Дайте шоу».

Сын звезды пошел по стопам отца. В свои юные годы он уже снялся не в одном фильме. За плечами младшего Верника роли в ряде известных кинокартин: «Содержанки», «Игры, «Кентавр», «Немодельное агентство», «Жиза».

Отец гордится наследником и считает, что он отлично справляется со своей профессией. Верник подчеркнул, что Григорий получает хорошие роли и вызывает его уважение как профессионал.

«Я уже счастлив за него, за то, как он развивается в профессии, что он делает, какие у него интересные роли. Он меня удивляет каждой своей следующей работой в театре, кино, сериалах. Что может быть счастливее для отца?» — поделился Верник.

В скором времени у Григория юбилей. Артист отметит 25-летие. Несмотря на солидность даты, он ничего не просит у папы, потому что давно обеспечивает свою жизнь самостоятельно.

«Он самостоятельный человек. Он ничего не просит. Он сам делает дело», — сказал Игорь.

Впервые Григорий появился на экранах в возрасте 14 лет. Тогда он сыграл вместе с отцом в фильме «Избранница». После юноша поступил на обучение в Московский Художественный академический театр (МХАТ).

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