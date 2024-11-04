Это фотошоп? Певица МакSим впервые опубликовала фото после лечения в рехабе

Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

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Исполнительница довольна своим телом.

Довольная своим телом певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) показала себя после лечения в рехабе. Фото знаменитость опубликовала в соцсетях.

Видно, что она делает вакуум живота. Звезда подчеркнула, что чувствует себя одухотворенной и наполненной энергией. Теперь ее заряжает здоровый образ жизни. Она не делится секретами, как ей удается сохранить такую стройную фигуру, но отметила, что очень довольна плоским животом.

Певица МакSим показала свою фигуру после реабилитации. Фото: Instagram*/maksimartist

Подписчики поделились на два лагеря: одни делают комплименты, а вторые считают, что исполнительница довела себя до истощения и ее фигура – это фотошоп. На чьей стороне правда – пока неизвестно, звезда никак не комментирует доводы фанатов.

Абросимова рассказывала, что после тяжелой болезни она столкнулась с новой проблемой – алкогольной зависимостью. Это привело к тому, что она часто оказывалась в реанимации. В какой-то момент звезда поняла, она может потерять все и обратилась к специалистам за помощью. Долгое время она проходила реабилитацию и, наконец, появились значимые результаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица МакSим взяла под опеку беременную мать-одиночку.

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