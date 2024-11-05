Фото: Александр Полегенько/ТАСС

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Число таких людей продолжает расти.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшиеся в плену армии России, массово отказываются от обмена. Они хотят остаться в РФ, причем их родственники заявляют о таком же желании. Об этом рассказала волонтер Марина Ашифина в беседе с ТАСС.

«Так сложилось, что очень много желающих военнопленных хотят остаться жить на территории Российской Федерации, то есть они массово отказываются от обмена на территорию Украины, вот их родственники также заинтересованы в этом, чтобы они остались здесь», — сказала она.

Причем власти России отзываются на желание военнопленных остаться. Число таких украинских боевиков продолжает расти. В то же время киевский режим во множестве случаев все еще платит пособия пленным, которые уже давно покинули места содержания. Персональные данные таких людей власти не обнародуют.

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Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что военнопленным ВСУ устраивают регулярные встречи с семьей. Они важны для морального состояния боевиков, сложивших оружие.