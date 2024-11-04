Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Также противник лишился реактивных снарядов HIMARS и авиабомбы Hammer.

Вооруженные силы (ВС) России в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса поразили украинские аэродромы и нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства», — говорится в сообщении.

Также поражены место хранения безэкипажных катеров, скопление украинских боевиков и их техники. Цели находились в 132 районах. Вместе с тем войска РФ сбили четыре реактивных снаряда залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer и 42 дрона.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России освободили населенный пункт Вишневое в ДНР.