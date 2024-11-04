Лавров: Запад хочет победить РФ руками Украины, как Гитлер с нацистами из Европы

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Сама идея вступать в вооруженный конфликт с Россией является бессмысленной, подчеркнул министр.

Страны Запада, преимущественно Соединенные Штаты и Великобритания, хотят победить Россию руками Украины. Аналогичным образом поступал Адольф Гитлер с помощью нацистов из некоторых европейских государств. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Международной научно-фантастической симпозиум-выставке «Создавая будущее».

Министр подчеркнул, что силовое давление на Россию принимает различные формы. Так, после 2022 года была объявлена цель нанесения РФ стратегического поражения. Причем аналогичные планы вынашивали Штаты и Британия в мае 1945 года. Еще до окончания Второй Мировой войны разрабатывалась операция «Немыслимое», суть которой уничтожить или расчленить Советский Союз — «своего союзника по борьбе с фашизмом.

«Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы. Ну и как запасной вариант на случай, если режим (президента* Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», — заявил Лавров.

Он назвал печальным то, что нынешние европейские страны не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут спасения у заокеанского гегемона.

Кроме того, Германия «стыдливо смирилась с унизительным разрушением» газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в ущерб интересам граждан и экономики страны. Вместе с тем Берлин поприветствовал намерение США разместить на немецкой территории американский наземные систем средней дальности. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал это решение Вашингтона хорошим.

Наряду с этим всем появляются заявления о нанесении дальнобойными ракетами стран Запада ударов вглубь территории России. Лавров подчеркнул, что идея «воевать до победы» с РФ является бессмысленной.

«Как минимум это резко понизит шансы потенциальных участников такой войны на какую-либо роль в многополярном будущем», — отметил он.

Запад сейчас оказался в отчаянном положении, это доказывает поведение властей США, Британии и их союзников. По словам Лаврова, таким странам «всегда мало», в том числе недостаточно войны, которую они развязали против РФ в Европе.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал причину потери Украиной территорий. Министр провел аналогию с неудавшимися атаками Европы на РФ в прошлых столетиях.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.