Экипажи российских истребителей СУ-35С прикрыли ударную авиацию

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Во время выполнения боевого дежурства были обнаружены украинские станции ПВО.

Экипажи российских истребителей обнаружили ПВО ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Команды многоцелевых сверхманевренных истребителей СУ-35С во время выполнения боевого дежурства зафиксировали излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ. Экипажи выполняли полетное задание. Их целью было прикрыть самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации, которые наносили авиационные удары по технике и военным объектам противника.

Дежурство выполнялось в пограничных районах Курской области.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.



