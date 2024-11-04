Экипажи российских истребителей СУ-35С прикрыли ударную авиацию
Минобороны РФ: Экипажи российских истребителей обнаружили украинские станции ПВО
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
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Во время выполнения боевого дежурства были обнаружены украинские станции ПВО.
Экипажи российских истребителей обнаружили ПВО ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Команды многоцелевых сверхманевренных истребителей СУ-35С во время выполнения боевого дежурства зафиксировали излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ. Экипажи выполняли полетное задание. Их целью было прикрыть самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации, которые наносили авиационные удары по технике и военным объектам противника.
Дежурство выполнялось в пограничных районах Курской области.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.