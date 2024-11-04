Мелочь, а приятно: Россия может полностью отказаться от монет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Россияне практически не пользуются мелочью.

В России в скором времени могут полностью исчезнуть монеты. Об этом в интервью изданию РИА Новости рассказал глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — объясняет депутат.

При этом, в связи с тем, что в законах Российской Федерации прямо прописан статус рубля, как национальной валюты, в обороте обязан будет сохраниться номинал в один рубль. Правда пока остается неизвестным, останется ли он чеканной монетой или получит собственную бумажную банкноту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с первого ноября россияне смогут абсолютно легально самостоятельно добывать криптовалюту.