Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Западное сообщество вредит не только развивающимся странам, но и себе, уверен министр иностранных дел России.

Запад всеми силами стремится сохранить за собой привилегированное положение, которого достиг за счет Великих географических открытий, развития капитализма и создания благополучия благодаря колониальным империям. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на международной научно-фантастической симпозиум-выставке «Создавая будущее», накануне открывшейся в Москве.

Как отметил министр иностранных дел России, западное сообщество пытается сохранить для себя лучшие условия. Так, в Соединенных Штатах Америки и подчиняющихся им странах активно возрождают дух холодной войны. Кроме того, появляются громкие заявления о необходимости устранения неких угроз доминированию со стороны РФ, КНР и других государств, проводящих независимую национальную политику.

Лавров подчеркнул, что после начала специальной военной операции в 2022 году США стали вести гибридную войну против России и осуществлять невиданную ранее санкционную агрессию.

«За последние десять лет против нашей страны введено более 21 тысячи санкций в сфере экономики, финансов, торговли, инвестиций, средств массовой информации, культуры, спорта. В целом контактов между людьми. От подобных неоколониальных практик Запада страдают прежде всего развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал глава МИД РФ.

Он также напомнил, что экстерриториальное применение односторонних ограничений наносит ущерб бедным государствам и лишает их множества ресурсов, в том числе продовольствия и базовых технологий.

Разрушается глобальная система разделения труда, которую западное сообщество распространяло так долго. Перечеркивается честная конкуренция, неприкосновенность собственности и презумпция невиновности. Кроме того, доллар превращается в «оружие подавления и наказание геополитических конкурентов», что влечет за собой падение мировой резервной валюты и крах системы глобализации.

«Обратной стороной агрессивной борьбы с неугодными становится то, что Запад „рубит сук“, на котором сидит», — объяснил Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров говорил о предложениях Запада для Грузии начать войну против РФ.