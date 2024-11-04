Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Гражданин США передавал России данные об украинских военных объектах.

Процесс предоставления политического убежища гражданину США Дэниэлу Мартиндейлу, помогавшему ВС РФ, уже начался. Таким мнением американец, оказывающий поддержку российским военным на территориях, подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ), поделился в беседе с агентством РИА Новости.

«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал Мартиндейл.

Гражданина США Дэниэла Мартиндейла российские силовики эвакуировали с подконтрольной киевскому режиму территории под Угледаром 27 отября. На протяжении двух лет мужчина передавал данные об украинских военных объектах. Информация неоднократно использовалась ВС РФ в целях поражения техники и личного состава ВСУ.

Американец считает Вашингтон своим настоящим врагом и серьезно намерен строить дальнейшую жизнь в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогавший ВС РФ американец рассказал о мерах конспирации от ВСУ.