«Цель не выбирает средства»: как Милош Бикович относится к скандалам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В последнее время многие знаменитости демонстративно выясняют отношения. Артист не одобряет такое привлечение внимания.

Известный сербский и российский актер Милош Бикович не любит выставлять свою личную жизнь на обозрение общественности. Он не понимает знаменитостей, стремящихся привлечь к себе внимание с помощью громких разбирательств. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время долгожданной премьеры сериала «Дайте шоу».

Популярный актер сыграл в проекте главную роль. Лента повествует о серьезном скандале, в центре которого оказался персонаж Биковича. Как отметил сам артист, он никогда не стремился к поднятию рейтингов с помощью демонстративных склок и разборок и всегда старался сохранять честь и достоинство.

«Я никогда свою личную жизнь не выпячивал. И никогда мне не казалось, что скандал должен быть визитной карточкой. Может, цель не выбирает средства, но человек выбирает цель и выбирает средства. А средства его отвечают на вопрос, кто он такой. Поэтому я не одобряю это», — признался Милош.

Он также поделился, что его, конечно, пытались обвинить в некоторых якобы совершенных действиях, но он не шел на поводу у провокаторов и не ввязывался в «драку», предпочитая не комментировать какие-либо сплетни и разговоры. Актер прекрасно понимает, что это было бы бессмысленно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милош Бикович признался — роль отца дается ему слишком тяжело.