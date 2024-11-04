Санду намерена прислушаться к мнению оппозиции Молдавии

Фото: Reuters/Vladislav Culiomza

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Подсчет бюллетеней после второго тура голосования за нового лидера страны продолжается. Действующий президент Майя Санду лидирует с 55,22%.

Действующий президент Молдавии и кандидат на выборах нового лидера государства Майя Санду намерена в своей работе прислушиваться к мнению оппонентов. Об этом она заявила на брифинге после обработки 96% бюллетеней, сообщает новостной портал Noi.md.

Государственный деятель в случае своей победы готова учитывать не только мнение соратников, но и противоборствующих сторон.

«Я слышала все голоса, в том числе и критику. <…> За кого бы вы ни голосовали, спасибо. Независимо от варианта голосования, мы все хотим мира и благополучия», — сказала Майя Санду.

Она также поделилась, что в голосовании поучаствовало рекордное количество молодежи. Кроме того, высокая явка была за рубежом — граждане, находящиеся за границей, «показали, что Молдова бьется у них в груди».

В Молдавии 20 октября состоялся первый тур выборов президента среди 11 кандидатов, а также референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

В воскресенье, 3 ноября, прошел второй тур голосования. Как передает Центральная избирательная комиссия после обработки 99,46% протоколов с участков, на данный момент лидирует глава республики. Санду набирает 55,22% голосов, у Стояногло в этот момент — 44,78%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Санду сообщила о своей победе на выборах в Молдавии.