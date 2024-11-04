В личной жизни я не всеядна: Куликова рассказала о своих влюбленностях

Мария Куликова: У меня немного любовей было

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

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Актриса отметила, что свою жизнь любила всего несколько раз и со всеми мужчинами сохранила хорошие отношения.

Актриса Мария Куликова рассказала, что к выбору романтических партнеров подходит ответственней, чем к работе. Об этом звезда рассказала в интервью для 7Дней.ru. За всю жизнь 46-летняя актриса любила лишь трижды.

«У меня немного любовей было. С первой любовью мы однокурсники. Вторая любовь — это мой бывший муж, папа Вани, и мы постоянно на связи. А третья любовь — мой нынешний муж. Это в профессии я всеядная, а в личной жизни совсем нет», — объяснила актриса.

В сети сложно найти информацию о романах Куликовой, тем более о скандалах в ее личной жизни. Со всеми мужчинами знаменитость расходилась спокойно, да и по сей день сохраняет с ними теплые отношения.

С первым возлюбленным актриса познакомилась в студенческие времена. Отношения с Филиппом Григорьяном девушка называет «смешными». По ее словам, они встретились очень рано. Впоследствии служба в разных театрах раздели их навсегда. До ЗАГСа пара не дошла.

«Я вот горжусь даже своими бывшими. Например, моя первая любовь — блестящий режиссер», — говорит Куликова.

С Денисом Матросовым, который стал ее первым мужем, актриса развелась в 2015 году. Пара была вместе 14 лет. В этом браке родился мальчик Ваня. Актриса рассказывает, что не запрещает ему видеться с отцом, и они «мягко» разделяют общение с ребенком.

С третьим избранником Мария Куликова вместе вот уже десять лет. По слухам, ее мужем стал актер Виталий Кудрявцев. Они расписались весной прошлого года. Однако достоверную информацию в виде фото или сообщений об их романе поклонники пока не получили.

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