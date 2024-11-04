Русские корни: для создания видеоигры японец воодушевился Достоевским
Для создания видеоигры японец Масахиро Ито воодушевился романом Достоевского
Фото: Кадр из х/ф «Сайлент Хилл 2». реж.: М. Дж. Бассетт, 2012г.
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Он также признался в любви к России, после чего на него обрушился гнев украинцев.
Японский дизайнер Масахиро Ито, создавший легендарную трилогию Silent Hill, вдохновлялся произведениями русских классиков при разработке героев. А именно романом «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского. Об этом он рассказал в социальной сети.
«Роман „Преступление и наказание“ русского писателя Федора Достоевского стал для меня одним из источников вдохновения для сюжета видеоигры», — написал он.
Кроме того, он объяснил любовь к русской классической литературе у него, возможно, где-то внутри сидит. Ведь его прабабушка была русской. Из-за этого он стал изучать русский авангард.
«Причина, по которой я часто использую русский язык в научно-фантастических вариациях „Пирамидоголового“, заключается в том, что я изучал русский авангард, когда был студентом художественного университета. Также, моя прабабушка была русской», — добавил он.
После такого откровения многие украинцы обозлились на японского дизайнера. Они раскритиковали его за любовь к России, а напоследок обвинили в некой связи с Москвой. Критики в его адрес было настолько много, что Ито пришлось заблокировать порядка 70 пользователей сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие видеоигры 1990-х набирают популярность в России.