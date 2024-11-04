Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Коллектив, предварительно, перенес выступление на весну.

Участники культовой рок-группы «Алиса» решили перенести концерт, который должен был состояться уже в следующую пятницу, 8 ноября, в Екатеринбурге. Как они отметили в социальной сети, причина в нежелании местных жителей слушать новые песни группы.

«Смеем предположить, что мероприятия типа „Хиты, лучшее, любимое…“ и так далее прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“ (новый альбом рокеров. — Прим. ред.). В прямом и переносном. Не хотите — не надо», — сообщили артисты.

Они отметили, что ближе к весне посмотрят, как продаются билеты на концерт 25 апреля 2025 года — день, на который перенесли выступление с ноября. И тогда уже решат, проводить ли вообще концерт или лучше всего и вовсе его отменить.

Знаменитости также объяснили, почему решили провести презентацию нового альбома в Екатеринбурге, хотя могли бы ограничиться лишь Москвой и Петербургом. Если бы они провели концерты только в этих городах, у россиян из регионов могли бы возникнуть вопросы.

«Едешь в город N — билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем. Мы вместе, так сказать», — резюмировали рокеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в последний раз отменяли концерты группы «Алиса».