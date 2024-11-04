«Ревновала»: Боярский вспомнил, как его мама отказывалась принимать невестку

Фото: Усманов Замир/ТАСС

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Родительница настолько невзлюбила спутницу актера, что ему пришлось жениться практически без согласия самого близкого человека.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вспомнил, как его мама Екатерина Мелентьева поначалу не хотела принимать невестку Ларису Луппиан. Женщина настолько негативно была расположена к будущей родственнице, что актеру даже пришлось жениться практически без ее согласия.

Это было непросто, потому что Боярский долгое время был очень привязан к маме. Она обожала сына, а тот отвечал ей взаимностью. Причем, настолько, что первое время после женитьбы зарплату актер приносил не новоиспеченной супруге, а родительнице.

«Она меня ревновала к Ларисе, потому что я был маменькин сыночек», — признался Боярский в интервью Борису Корчевникову в одной из программ на федеральном канале.

После того как актер женился, маме Боярского все же пришлось принять выбор сына. Она стала иначе смотреть на невестку и даже разглядела в ней положительные качества. Правда, немного.

«Самый большой комплимент, который она Ларисе сказала: „Она фанатичная мать“», — вспомнил актер.

А вскоре добавил — он ни капельки не пожалел о своем выборе. Ведь Луппиан стала для него надежным плечом и опорой. Вместе они уже 48 лет. И за эти годы им пришлось пережить немало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое увлечение внучки оказалось не по душе Михаилу Боярскому.