Санду обгоняет Стояногло на выборах в Молдавии

Фото: Reuters/Stringer

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По данным ЦИК разрыв составляет чуть более 1%.

По обновленным данным центральной избирательной комиссией (ЦИК) после обработки 93,42% протоколов на выборах в Молдавии лидирует Майя Санду. Об этом говорят данные опубликованные ЦИК.

Согласно последней информации Санду собрала 50,56% голосов избирателей. В то время как экс-прокурор Республики Александр Стояногло — 49,44%.

При этом ранее при обработке 90% голосов избирателей народный кандидат Стояногло опережал Санду на 1%.

Сам бывший генпрокурор призвал своих сторонников сохранять спокойствие вне зависимости от итогов голосования.

Выборы президента Молдавии

В Молдавии 20 октября прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

В воскресенье, 3 ноября проходит второй тур голосования. По его результатам и будет выбран следующий президент Молдавии. Экс-глава государства, лидер социалистов Игорь Додон в беседе с ТАСС ранее выразил уверенность, что победу одержит народный кандидат Стояногло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стояногло побеждает на выборах в Молдавии.