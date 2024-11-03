В Вологде возбудили уголовное дело из-за взрыва самогонного аппарата

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе;Telegram/ СУ СК России по Вологодской области/ UPRVologda35; 5-tv.ru

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В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.

Уголовное дело возбудили по факту взрыва самогонного аппарата в жилом доме в Вологде. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области.

«В Вологде возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом на улице Предтеченской. 3 ноября 2024 года около 17:30 произошел хлопок на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Два человека госпитализировано, им оказывается медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день сообщалось о взрыве самогонного аппарата в жилой пятиэтажке в Вологде. В результате происшествия пострадали четыре человека в двух квартирах.

Как сообщили в СК, из-за хлопка аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки. Несущие конструкции при этом не пострадали.

На месте ЧП работали около 30 сотрудников и девять единиц техники МЧС. Сейчас специалисты осматривают дом на предмет его пригодности для жилья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семейная пара самогонщиков погибла при взрыве газовых баллонов в Ленобласти.