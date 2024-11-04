Неймар назвал белорусскую теннисистку Арину Соболенко королевой

Фото: www.globallookpress.com/Hoch Zwei

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Атлеты встретились в Эр-Рияде 3 ноября.

Футболист Неймар и белорусская теннисистка Арина Соболенко встретились на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Об этом стало известно после публикации в соцсетях бразильца их совместного фото.

Бразильский футболист Неймар и белорусская теннисистка Арина Соболенко в Эр-Рияде. Instagram*/neymarjr

«Приятно было увидеться, королева!» — подписал снимок футболист.

Атлеты встретились после матча Соболенко с китаянкой Чжэн Циньвэнь, который завершился в пользу первой. В следующем матче Арина Соболенко сыграет против итальянки Ясмин Паолини. Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бруней отправит на матч со сборной России полупрофессиональную команду. Решение приняли в связи с тем, что футболисты основной сборной в ноябре три недели будут в отпуске. Большинство футболистов второй сборной — из команды, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея. Дружеская встреча должна состояться 19 ноября 2024 года. Она пройдет в Краснодаре.