Умер ушедший в монастырь заслуженный артист России Сергей Строкин

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После смерти жены в 2003 году он стал монахом Киприаном.

Заслуженный артист России Сергей Строкин (монах Киприан) ушел из жизни в мужском монастыре Нило-Столбенской пустыни. Об этом сообщается на официальном сайте Тверской епархии.

«После продолжительной болезни, причастившись Святых Христовых Таин, инок Киприан мирно отошел ко Господу. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий выразил свои соболезнования братии монастыря и близким усопшего», — отмечается в сообщении.

Прощание с Сергеем Строкиным состоится 5 ноября. Деятеля культуры похоронят на Братском кладбище.

Строкин родился в 1946 году в Москве. Он признавался, что начал сочинять музыку и стихи еще в пятилетнем возрасте. Большое влияние на его творчество оказал поэт Николай Рубцов.

Строкин также был учеником выдающегося дирижера Александра Свешникова. В 1970 году артист окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского и получил сразу три специальности — пианист, дирижер и композитор.

Уже в 1971 году он возглавил детскую хоровую студию «Орленок», которая под его руководством обрела широкую известность как в СССР, так и за рубежом. В 2003 году, после смерти жены, Строкин решил посвятить остаток своей жизни служению Богу и ушел в монастырь.

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