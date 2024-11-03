Драйв и рев мотора: под Волгоградом проходит финал чемпионата по грязевым гонкам на квадроциклах

под Волгоградом проходит финал чемпионата по грязевым гонкам на квадроциклах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Гонщики соревнуются в двух категориях — Mud Ring и Mud Racing.

В Волгоградской области проходит финал чемпионата России по грязевым гонкам на квадроциклах. Кадры с места события появились в распоряжении 5-tv.ru.

В нем принимают участие гонщики со всей страны. Соревнования проходят в двух категориях — Mud Ring и Mud Racing.

Участники стартуют под комментарии ведущего и преодолевают не только огромные грязевые лужи, но и водные препятствия. В программе мероприятия также тест-драйв техники.

Для зрителей мероприятия работает фудкорт, а дети могут порезвиться на батуте, пока взрослые наслаждаются солнечным днем и захватывающим ревом моторов.

Грязевые гонки на квадроциклах — это экстремальный вид спорта, который привлекает любителей скорости и адреналина. В отличие от классических гонок по асфальту, здесь главным препятствием становится сама природа: грязь, болота, крутые склоны и неожиданные препятствия.

Преодоление сложных участков трассы требует от гонщика не только мастерства управления квадроциклом, но также выносливости и быстрой реакции.

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