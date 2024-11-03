«Есть причины»: Хайдаров порекомендовал Лолите сменить пластического хирурга

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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Специалист уверен, что певице сделали некачественную операцию.

Пластический хирург Тимур Хайдаров порекомендовал певице Лолите сменить специалиста после неудачной операции. Видео он опубликовал в соцсетях.

В шоу на федеральном канале певица рассказала, что хочет поставить импланты в ягодицы, но ее врач предупредил о не самых приятных последствиях.

Тогда Хайдаров в соцсетях решил высказаться по поводу слов Лолиты. Он отметил, что прекрасно относится к певице и ее творчеству, но ее ввели в заблуждение, поэтому он хотел бы порекомендовать ей сменить пластического хирурга по нескольким причинам.

«Первая причина — это то, что ее хирург утверждает, что после глютеопластики, то есть увеличения ягодиц имплантами, нельзя лежать на них и нельзя сидеть в течение месяца. Это неправда», — заверил Хайдаров.

Также пластический хирург уверяет, что подбородок Лолите сделали некачественно и некорректно. Почему он пришел к такому заключению — хирург не объяснил.

Подписчики считают, что подобными заявлениями Хайдаров просто рекламирует свои услуги. Хочет вернуть себе былую славу, ведь после громких скандалов с ним, мало кто из звезд решается идти к нему в клинику. Кроме его верного друга Филиппа Киркорова, конечно же.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Мария Погребняк обратилась за помощью к хирургу Хайдарову.