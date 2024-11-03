Неудачное фото в метро Стамбула: депортированный россиянин рассказал, как попал в турецкую тюрьму

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lu Zhe; 5-tv.ru

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Как намерение помочь пожилой женщине и сделать фото в воспитательных целях обернулись встречей с полицией и решеткой?

Россиянин Валентин Пацовский попал в тюрьму в Стамбуле после того, как попытался сфотографировать в местном метро общественную табличку, но случайно на кадр попала молодая девушка. Как это произошло, он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

В начале сентября Пацовский вместе с супругой отравился на обувную выставку в Стамбуле по приглашению турецкой стороны. Гостями мероприятия были люди, занимающиеся торговлей с Республикой. Поездка была на три дня, до 6 сентября. После выставки, супруги собрали чемоданы и решили поехать в аэропорт на метро. Тогда был час пик в общественном транспорте.

В поезде Пацовский держал сумку, чемодан, а также на него опиралась 80-летняя женщина. Бабушке было тяжело, поэтому он решил пожалеть ее. Рядом стояла супруга Пацовского. Перед ними сидела молодая девушка.

«Тут же сидела молодая девица, лет 20 ей было. Говорила по телефону, потом закрыла цинично глаза. Вот этот поступок безнравственности, конечно, шокировал», — сказал Пацовский.

Тогда он решил сфотографировать табличку с надписью «Места для пассажиров с детьми и инвалидов». Однако в какой-то момент старушка сильна налегла на руку Пацовского, что камера опустилась. В результате в кадр попала эта молодая девушка. Мужчина, стоящий сзади, заметил это и стал кричать. Пацовский пытался все объяснить, но безуспешно.

«Вот этот безнравственный поступок я хотел показать своему сыну, что вот так делать нельзя нигде, в какой бы ты стране не находился. <…> Эта женщина уже из последних сил стояла. И как только все вскочили, женщина села, я был не удовлетворен тем, что человек занял свое положенное место пассажира — что называется — пожилого возраста», — отметил россиянин.

При этом он подчеркнул, что девушка его не интересовала, он намеревался сфотографировать именно надпись. После случившегося жители Стамбула начали кричать. Даже произошла драка: один из молодых людей стал лягаться, потом схватил россиянина за горло. Сам же Пацовский подчеркнул, что мог бы влезть в драку, но не стал этого делать, поскольку находится в чужой стране. У россиянина выхватили паспорт, потом он показал в телефоне, что удалил то самое фото. Однако снимок нашли в папке «удаленные».

Тогда пятеро свидетелей и Пацовский пошли в транспортную полицию, которая вызвала национальную. Россиянин надеялся, что с этим недоразумением удастся разобраться быстро, ведь у него не было никаких помыслов, в том числе тиражировать этот кадр. При этом та самая молодая девушка никак не отреагировала сначала, но потом стала вести себя «ужасно». В итоге она написала заявление в полицию. Причем Пацовский даже не знал, что было в этом документе, ведь ему не предоставили переводчика.

«Соответственно, я подписал бумагу ту, которую они как хотели, так и написали. С этой бумагой я поехал в суд, прокурор даже не стал смотреть дело. Это звучало как посягательство на личную жизнь», — поделился он.

Во время суда Пацовский не согласился с обвинением, отметив, что «какая личная жизнь может быть в общественном транспорте?» В итоге его отправили в тюрьму. При этом супруге Пацовского не сообщили об этом.

В тюрьме он провел полтора месяца. Находящиеся там люди приняли Пацовского хорошо, предоставили ему одежду, а для сна дали лучшее место. Они решили, что мужчину подставили. В основном сидели в тюрьме иностранцы, прибывшие из Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Они рассказали, что «у турков нормально на туристах зарабатывать деньги любыми способами».

В дальнейшем было другое заседание.

«Решение понравилось, они (судьи. — Прим. ред.) сказали: „Мы хотели вас посадить, но мы вас отпускаем“. Потом меня перевезли <...> в распределительный лагерь миграционной службы», — сказал Пацовский.

Там он находился примерно пять дней. В этом месте, подчеркнул мужчина, «кошмар кошмарный»: грязь, антисанитария полная, отношение к людям, как к животным». После этого Пацовского перевели в депортационную тюрьму, где он пробыл тоже пять дней.

В какой-то день у Пацовского спросили, может ли он купить билет на самолет до дома. Тот положительно ответил. В итоге билет был куплен, а в день вылета россиянина отвезли в аэропорт.

Отдельно Пацовский подчеркнул, что благодаря действиям его супруги, прессы, отдельным людям, помощникам из консульства в Стамбуле все произошло быстро. Ему предоставили буквально за три недели телефон для связи с женой, а обычно люди такой возможности месяцами ждут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции похоронили погибшую россиянку Маргаритку Караджу. Женщина пропала 8 октября в провинции Орду. Ее тело нашли спустя почти неделю.