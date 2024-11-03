«Это безответственно»: Басков жестко осудил Дурова за 100 детей по всему миру

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Артист напомнил о значимости семьи для человека.

Народный артист Российской Федерации Николай Басков осудил разработчика Павла Дурова за донорство спермы. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU

Летом этого года стало известно о том, что создатель мессенджера Telegram отец более 100 детей. Все дело в том, что когда-то он пожертвовал биологический материал для помощи тем, кто по каким-то причинам не может самостоятельно создать ребенка.

Басков считает такой поступок неправильным, ведь по сути все родившиеся малыши имеют отношения к Павлу, но он не знает, как они живут, не помогает им материально и не воспитывает. Это нарушает понятия о семье.

«Потому что это безответственно. Я считаю, что ребенок должен расти в семье. Должны быть и мать, и отец. Даже если они не вместе, если они разошлись, все равно у ребенка должно быть ощущение, что есть папа и мама», — заявил Николай.

Примечательно, что артист отметил отсутствие в своей жизни выплат на детей.

Ни для кого не секрет, что у Баскова есть сын Бронислав. О нем певец практически ничего не рассказывает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Марго Робби родила первенца.