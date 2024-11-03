Глава Гагаузии Гуцул проголосовала на выборах президента Молдавии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Второй тур стартовал 3 ноября.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул пришла в избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента Молдавии. Видео с места событий публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как Гуцул от автомобилей идет в сторону избирательного участка. В первом туре глава Гагаузии тоже голосовала. Она подчеркивала, что отдала предпочтение достойному, умному, адекватному кандидату, который будет на самом деле работать во благо Молдавии и не станет разделять людей по вероисповеданию, языку общения, национальности.

«Я хочу, чтобы был такой президент, рядом с которым каждый житель Республики Молдова и люди, проживающие за ее пределами, знали, что их поддерживают», — заявила Гуцул, не уточнив, за кого конкретно отдала свой голос.

Выборы президента Молдавии

В Молдавии 20 октября прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

В воскресенье, 3 ноября проходит второй тур голосования. По его результатам и будет выбран следующий президент Молдавии. Экс-глава государства, лидер социалистов Игорь Додон в беседе с ТАСС ранее выразил уверенность, что победу одержит народный кандидат Стояногло.

Ранее 5-tv.ru писал, что второй тур голосования за президента Молдавии стартовал в Кишиневе. Главной интригой является то, кого поддержат сами кандидаты.