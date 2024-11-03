Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации.

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине освободили населенный пункт Вишневое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое», — говорится в сообщении.

В ходе боев армия РФ нанесла поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка ДНР. Бойцы также отразили десять контратак противника.

ВСУ потеряли более 500 боевиков, а вместе с тем танк, бронетранспортеры Spartan и М113, боевые бронированные машины «Казак» и MaxxPro, четыре пикапа, гаубицы Д-30, «Мста-Б» и М119.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ зачищают от врага курское приграничье. Боевиков ВСУ теснят с севера, юга и востока.