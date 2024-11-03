Выборы в Молдавии: обстановка на избирательных пунктах в Кишиневе и Москве

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

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Главной интригой является то, кого поддержат сами кандидаты.

В Кишиневе стартовал второй тур голосования за следующего президента Молдавии. Об обстановке на избирательных пунктах в столице Республики рассказал корреспондент «Известий» Василий Мойсеенко.

Избирательные участки открылись, как и планировалось, в семь часов утра (8:00 по московскому времени). Граждане постепенно начинают подходит для голосования. Им предстоит выбрать между действующим президентом Молдавии, кандидатом от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майей Санду и бывшим генеральным прокурором, выходцем из Гагаузии, Александром Стояногло.

«Примечательно, что по результатам первого тура внутри Молдавии разница между Санду и Стояногло составила всего 8%», — отметил Мойсеенко.

Главной интригой является то, кого остальные кандидаты поддержат теперь. За Стояногло призывали голосовать ряд из них, а вот за Санду — лишь один человек и то, набравший в первом туре меньше 1%.

Тем временем второй тур президентских выборов проходит и в Москве. Так, утром 3 ноября у посольства Молдавии выстроилась очередь из граждан страны, чтобы проголосовать. Морозная погода — не помеха людям, которым важно будущее страны. В очередях они они проводят время, пускаяь в веселые танцы, чтобы не замерзнуть.

Фото, видео: Reuters/Vladislav Culiomza; 5-tv.ru

Выборы президента Молдавии

В Молдавии 20 октября прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

В воскресенье, 3 ноября проходит второй тур голосования. По его результатам и будет выбран следующий президент Молдавии. Экс-глава государства, лидер социалистов Игорь Додон в беседе с ТАСС ранее выразил уверенность, что победу одержит народный кандидат Стояногло.

Ранее 5-tv.ru писал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покрывает масштабные нарушения на выборах в Молдавии. Вашингтон заинтересован в том, чтобы Майя Санду осталась на второй президентский срок.