«Империя недвижимости»: стало известно о многомиллионной прибыли Карла III

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На чем основывается доход королевской семьи Британии в герцогствах Ланкастер и Корнуолл?

Король Великобритании Карл III зарабатывает миллионы фунтов стерлингов на «империи недвижимости» в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. Сейчас состояние монарха оценивается в 610 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на внутренние документы двух герцогств.

Британская королевская семья имеет во владении в герцогствах Ланкастер и Корнуолл 5410 участков земли. Плата берется за право пересекать реки, выгружать грузы на берег, прогладывать кабели под своими пляжами, управлять школами и благотворительными организациями, а также предоставлять участки для могил.

Доход они получают от платных мостов, паромов, канализационных труб, церквей, сельских ратуш, пабов, ликероводочных заводов, газопроводов, лодочных причалов, лодочных причалов, а также открытых и подземных шахт, автостоянок, арендных домов и ветряных турбин.

В 2023 году герцогство Ланкастер получило 27,4 миллиона фунтов стерлингов (34,9 миллиона долларов), а Корнуолл — 23,6 миллиона фунтов стерлингов (30,5 миллиона долларов). Первая область собрала деньги для короля Карла III, а вторая — для принца Уильяма. Они являются коммерческими землевладельцами. При этом у короля и принца есть специальное соглашение с казначейством, которое позволяет им не платить налог на корпоративную прибыль.

Онкология у Карла III

В феврале 2024 года стало известно об онкологии британского монарха. В частности, о болезни врачи узнали после проведения Карлу III операции, которая потребовалась ему из-за увеличения простаты. Тогда он на время был вынужден отказаться от ряда обязанностей, но после вернулся к общественным делам.

В мае Карл III заявил об ухудшении самочувствия. По словам короля, после химиотерапии он перестал ощущать вкус. При этом подробнее о своем здоровье монарх рассказывать не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Карл III на самом деле избегает встреч с младшим сыном принцем Гарри. Лечение онкологии отнимает все время короля, однако пообщаться с футболистом Дэвидом Бекхэмом он успевает, а с родным сыном — нет.