Натуральный пух или синтетика? Как выбрать лучшую зимнюю куртку

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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У каждого материала есть свои плюсы и минусы, но нужно учитывать и определенные факторы его использования.

В зимний период верхняя одежда должна обладать надежной защитой. Одной из главных дилемм при покупке куртки на морозный сезон является выбор между натуральным пухом и синтетическими утеплителями. URA.RU рекомендует опираться на индивидуальные потребности, образ жизни и условия ношения пуховика. Агентство рассказало, какому материалу отдать предпочтение.

Пуховые наполнители

Натуральный пух считается одним из лучших материалов для утепления одежды, отмечается в статье. Его собирают, как правило, с водоплавающих птиц. В том числе и гусей, а их пух очень ценится из-за теплоизоляционных свойств и долговечности.

При покупке куртки из такого материала нужно обратить внимание на этикетку: надпись «100% down» указывает на то, что изделие сделано без добавление пера, а значит, оно максимально теплоизоляционное и легкое. Чаще встречается маркировка «down and feather». Это значит, что наполнитель сделан из пуха и пера. Такое изделие получается дешевле, но менее эффективно сохраняет тепло.

Плюсы пуховых наполнителей:

высокие теплоизоляционные свойства;

легкость изделия;

комфорт в условиях низких температур;

долговечность.

Минусы пуховых наполнителей:

нужен особый уход за изделием;

чувствителен к влаге: теряет свои свойства;

не подходит для ношения в условиях высокой влажности или при мокром снеге;

может вызвать аллергическую реакцию;

высокая цена.

Синтетические утеплители

Куртки с такими наполнителями практичные, легкие и доступные по цене. При этом существует несколько разновидностей материала, которые изготавливаются из различных полимерных волокон и обладают уникальными характеристиками.

Так, холлофайбер — современный синтетический материал. Его отличительными свойствами являются высокая упругость и быстрое восстановление формы после сжатия. Относится к плюсам материала также эффективная теплоизоляция. Такие куртки легкие и объемные, не требует сложного ухода.

Тинсулейт — это инновационный утеплитель, состоящий из микроволокон, которые в 50 раз тоньше человеческого волоса. Материал обладает исключительной тепловой эффективностью. При этом он легкий и не объемный. Куртки с таким утеплителем особенно подходит тем, кто занимается спортом.

Третья разновидность — искусственный лебяжий пух. Такой материал имитирует свойства натурального пуха, на ощупь он похож на упругие маленькие шарики. Свойства наполнителя: высокая теплоизоляция, мягкость и легкость.

Плюсы синтетики:

практичность;

не нужен особый уход;

гипоаллергенность;

не впитывает запахи;

доступность;

не требуются материалы животного происхождения.

Минусы синтетики:

теплоизоляционные свойства уступают натуральному пуху в условиях экстремальных морозов;

такие куртки могут быть менее воздухопроницаемы, что доставляет дискомфорт людям с активным образом жизни;

недолговечность свойств: при неправильном уходе или частых стирках наполнитель сбивается, теряет объем и возможность сохранять тепло.

Что же выбрать: пух или синтетику?

«Выбор между синтетикой и натуральным пухом должен основываться на индивидуальных потребностях, образе жизни и условиях эксплуатации куртки», — подчеркивает агентство.

В частности, жителям регионов с суровыми и холодными зимами наиболее подойдет натуральный материале. При этом нельзя забывать о необходимости правильно ухаживать за такой верхней одеждой, а еще избегать намокания. Для жизни в мегаполисах или регионах с переменчивой погодой и повышенной влажностью наиболее подходит синтетический наполнитель.

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