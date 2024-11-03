«Пришлось сняться с соревнований»: дочь Тарасова и Костенко получила травму

Фото, видео: Instagram*/kostenko.94; 5-tv.ru

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Наследницы спортсмена Милана и Ева занимаются художественной гимнастикой. На этот раз семья отмечала только одну медаль.

Старшая дочь футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко Милана, занимающаяся художественной гимнастикой, получила серьезную травму во время подготовки к очередному выступлению. Из-за этого девочка не смогла принять участие в очередных соревнованиях. Вся семья переживает за нее, но не отвлекается от заслуг другой дочери — Евы.

Наследницы знаменитостей вместе увлечены этим красивым видом спорта. Они очень ответственно относятся к тренировкам и получают максимальную поддержку от амбициозных родителей. Костенко подбирает девочкам лучших тренеров, лучшие костюмы, не жалеет сил. При этом за яркий макияж дочерей ее нередко осуждают поклонники. Что ж, Анастасия сталкивалась с обвинениями и пострашнее.

Вопреки всему многодетная мама и ее юные гимнастки идут к своей цели. Накануне она встала пораньше, чтобы собрать Еву и Милану на соревнования. И во время разминки старшенькая пострадала. Да так, что оказалась в кабинете враче. Диагноз раскрывать Костенко не стала, но дала понять все поправимо, дочь пойдет на поправку. Вот только важный день у нее не состоялся — жаль.

«Наша сильная малышка! Слава Богу, ничего страшного, но пришлось сняться с соревнований… Так хотели обе принести папе медали», — поделилась модель.

Ева, несмотря на сложное для всех утро, собралась и выполнила программу блестяще. В соцсетях гордая мама поделилась записью выступления. По итогам состязаниях девочка заняла первое место. Это золото звездное она отпразднует со всей семьей, а за следующим, очевидно, отправится уже вместе с Миланой после ее восстановления.

Ранее, писал 5-tv.ru, подписчики набросились с критикой на Анастасию Костенко из-за ее решения отправить дочерей в нулевой класс.

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