В результате массового ДТП на Москворецкой набережной погиб пассажир такси

Фото, видео: 5-tv.ru

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В центре Москвы столкнулись сразу шесть автомобилей, их обломки разлетелись по всему полотну дороги, движение перекрыто.

Смертельная авария в центре Москвы: на Москворецкой набережной, близ дома 3, столкнулись шесть автомобилей. Погиб один человек — пассажир такси. Пострадавших, по данным корреспондента 5-tv.ru Дарьи Малаховой, двое. Она побывала на месте происшествия и запечатлела последствия массового ДТП.

«Движение на Москворецкой набережной заблокировано, его регулируют вручную, пропускают автомобили только по одной полосе. Известно, что в результате ДТП пострадало шесть автомобилей, их буквально раскидало по всей проезжей части, всюду обломки автомобилей. Пассажир такси получил травмы несовместимые с жизнью, еще два человека пострадали», — сообщила журналист.

На месте аварии продолжают работу сотрудники экстренных служб и правоохранители. Известно также, что ради спасения одного из пострадавших пришлось срезать крышу автомобиля — он был настолько смят после удара, что другие способы выбраться оказались недоступны.

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