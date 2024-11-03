Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов; 5-tv.ru

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После многих лет жизни за границей граждане РФ вернулись с помощью программы переселения соотечественников.

Семья из Финляндии вернулась в Россию из-за русофобии. Отношение к русскоговорящим в этой стране резко изменилось в связи с ситуацией на Украине. Об этом журналистам «Известий» рассказали Ольга Пеева и ее дочь Виктория. Чтобы перебраться в более безопасное место, они воспользовались программой по переселению соотечественников.

По словам Ольги Пеевой, в Финляндию они с мужем переехали из Эстонии, это произошло около десяти лет назад. На новом месте супруги решили запустить собственный бизнес — открыли строительную фирму. После начала спецоперации по защите Донбасса именно семейное дело пострадало первым. Компанию финские клиенты демонстративно бойкотировали, заказов становилось все меньше.

Надежда, что ситуация наладится, признается Ольга, не покидала ее даже после подачи заявления на переселение. В течение года они с супругом оставались вообще без работы, и тогда глава семейства принял решение. Он предложил семье поехать к родственникам в Россию. Выбрали город, где часто бывали во время жизни за границей, также там живет сын Ольги. Пеева подчеркнула, что не только в Финляндии жизнь стала невыносима.

«Моя мама живет в Нарве (город в Эстонии. — Прим. ред.), а это вообще русский город. Она вот сегодня только сказала, что издали указ, что русским запретят голосовать на каких-либо выборах, а украинцам, наоборот, разрешат», — сказала женщина.

Она добавила, что финны верят своим властям, они запуганы, но при этом беспрекословно исполняют все «нормативы» современной повестки. Все, что они читают в прессе, воспринимают за чистую монету.

Виктория Пеева тоже столкнулась с русофобией. В школе. По ее словам, после начала спецоперации финские одноклассники узнали, что она говорит по-русски, и начали неприятно шутить об этом, тыкать пальцем. Некоторые жители страны в общественных местах начали делать замечания, а еще у девушки отобрали стипендию. Причина — наличие в семье человека с российским гражданством.

«В магазине тоже начинают смотреть косо и говорят, что нельзя говорить на русском языке», — рассказала она.

В общественных местах, в транспорте с Викторией стали происходить неприятные инциденты. К примеру, однажды рассчитывавший на бесплатный проезд украинец (он не знал, что льготу уже отменили), от злости толкнул девушку, она упала и разбила телефон. А потом безо всяких извинений вышел из автобуса, успев поссориться еще и с водителем. Виктория постоянно слышит от финнов требование не разговаривать по-русски при них, нередко говорят, что она не имеет права находиться на их земле.

Ранее, писал 5-tv.ru, помогавший российской армии американец Дэниэл Мартиндейл призвал судить украинские власти. Он заявил, что киевский режим отправляет своих военных на верную смерть, верхушка совершенно не думает о жизни своих граждан.