Гниль и подмена ингредиентов: бывший сотрудник кондитерского дома вскрыл изнанку «сладкого» бизнеса

Фото, видео: 5-tv.ru

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Руководство компании пеняет на происки конкурентов.

На этой неделе сеть взорвали кадры, снятые бывшим сотрудником «Можайского кондитерского дома» — гниль, подмена ингредиентов, некондиция. Руководство можайской «кондитерки», который, вопреки названию, располагается вообще-то не в Можайске, а в Люберцах, объясняет все происками неких недоброжелателей, и уверяет что все в порядке, ведь его фабрику регулярно проверяют торговые сети, куда поставляется продукция.

Как проводились проверки — другой вопрос. Но после скандала торговые сети продукцию с прилавков убрали тут же. И что? По тому же адресу зарегистрировано несколько кондитерских фирм одного и того же владельца. К сожалению, этот случай оказался не единичным. В погоне за снижением производственных затрат рецепты превращают в каких-то несъедобных франкенштейнов.

На Хэллоуин, который традиционно отмечают в конце октября в западных странах, есть такая игра «Сладость или гадость», когда не знаешь, что тебе достанется. Похоже, в кондитерском бизнесе у нас круглый год Хэллоуин, уверена корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Гнилые фрукты, сломанное оборудование, грязь повсюду и это не какой-то подпольный цех, а крупное кондитерское производство.

Если б все это не снял уже бывший сотрудник предприятия, покупатели и не узнали бы, что на самом деле в их любимых банановых кексах и пирожных картошка из популярных продуктовых сетей.

«Это все идет на новую продукцию. Мы измельчили и добавляем на новый замес. По два килограмма, по три, ну, чтоб незначительно было, что товар испорченный», — рассказал бывший сотрудник кондитерского дома.

Сразу после скандала в цех наведались сотрудники прокуратуры, а продукция кондитерского дома, как по щелчку пальцев исчезла с полок магазинов.

«Поверьте, что в течение суток письма информационные разлетаются абсолютно по всем коммерческим департаментам всех территорий Российской Федерации, каждый проверяет в своей матрице остатки, и снимается такой товар мгновенно просто по приказу по всей сети», — объясняет председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова.

Впрочем, сомнительных сладких товаров на прилавках, кажется, не убавилось. Странный внешний вид и пугающе низкая цена: сливочный рулет за каких-то 35 рублей, полкило кексов для детского питания за 112 рублей, почти килограмм пончиков за 206 рублей, это же одиннадцать рублей за штуку! На прилавке выглядит заманчиво, совсем иначе вблизи.

Взяли на пробу несколько «орешков» со сгущенкой, но выглядят они, конечно, далеко не так, как в детстве. Даже цвет у них не золотистый, как у выпечки, а как будто бы зеленоватый. Рискнем попробовать вместе с экспертом — шеф-поваром Степаном Чернышевым. Тесто, говорит он, как будто бы либо не допечено, либо уже успело отсыреть, внутри — закарамелизированный сахар с каким-то загустителем. Начинка даже издалека не напоминает сгущенку — грубая подделка любимой с детства сладости.

Производитель орешков, как и курабье, некое ООО «Арт-Конд». Адрес на этикетке указан, уже хорошо. Окраина Петербурга, едем туда.

По грязи и мусору, сквозь промышленный дым, вдоль забора с колючей проволокой пробираемся к зданиям теплоэлектроцентрали.

Территория ТЭЦ, десятки складских помещений. Если верить этикетке на пачке печенья, то где-то здесь производят кондитерские изделия. Сладким здесь, конечно, даже и не пахнет, а вот едкий запах промышленного производства повсюду.

Найти среди пунктов приема металла и переработки мусора кондитерское производство нелегко.

Вход, который завален мусором. И прямо за дверью — стеллажи с готовой продукцией!

Встречают радушно. Как потенциальным клиентам приносят дегустационный сет и открывают секреты ценообразования.

А дальше экскурсия по производству. Прямо в верхней одежде. Песочные кольца, печенье «Вкусняшка» с цукатами и те самые курабье лепят голыми руками, среди гор коробок и грязной посуды.

Гора теста практически на полу. Ржавый вентилятор вплотную к стеллажам с печеньем! Сложенный картон прямо на открытых коробках с продукцией. А вот и гора заготовок для орешков. Сколько они пролежали в этом грязном углу? Налицо лишь малая часть из всего списка поводов закрыть предприятие, говорят эксперты.

«Однозначно, если бы пришел Роспотребнадзор с проверкой на такое предприятие, оно было бы закрыто, как минимум на 60 суток, потому что там полное несоответствие требованиям санитарного законодательства», — изъясняет главный специалист регионального консультационного консалтингового центра Светлана Соклакова.

Но Роспотребнадзор не придет, мораторий на проверки все еще действует. Тем временем, объем производимой кондитерской продукции уже переваливает за четыре миллиона тонн в год.

В погоне за прибылью производители изгаляются, как могут. Экономят на аренде помещений, отсюда и крошечный цех в промзоне. На рабочей силе: когда средняя зарплата кондитера восемьдесят тысяч, большинство объявлений предлагают лишь пятьдесят, и понятно кто и с каким опытом идет на такие вакансии. Экономят даже на средствах элементарной защиты: перчатках и фартуках. И на здоровье покупателей, конечно…

«Не яйцо, а яичный порошок, или меланж, используют не муку высшего сорта, а какую-нибудь первосортную. Не сливочное масло натуральное, а какие-нибудь аналоги: растительные жиры, пальмовое масло, маргарин», — рассказывает шеф-повар Степан Чернышев.

«Нам кажется, что мы едим какой-то эклер с каким-то классным заварным кремом, это может быть ни фига не заварной крем, это могут быть компоненты растительные с разными добавками, которые эмульгируют, соединяются воедино, добавляется туда ваниль…» — делится Денис Перевоз, шеф-повар, член правления национальной ассоциации кулинаров России.

На фоне подорожания всех базовых составляющих «кондитерки» ситуация может только усугубиться — прогнозируют эксперты. Цена муки уже выросла на 30%, масел и жиров на 50%, молока на 20%, какао-бобов на целых 150%.

«Чем дешевле кондитерское изделие, тем больше рисков, что производители, скажем там, пошли на какие-то манипуляции, чтобы добиться такой цены, и эти манипуляции могут быть связаны со снижением качества и безопасности продукции», — утверждает Олег Павлов, председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива».

И как показал опыт кондитерского дома из Можайска, который регулярно проходил аудиты крупных торговых сетей, а это обязательная процедура перед заключением контракта, плановые проверки — не гарантия соблюдения всех правил производства. За сладкую жизнь придется платить: либо рублем, либо собственным здоровьем.