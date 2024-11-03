Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Попытка прорыва в Брянскую область провалилась — наши войска оперативно засекли ДРГ. Но были и другие примеры.

На этой неделе на границе Брянской области было неспокойно. Группа из десяти диверсантов в районе заброшенной деревни Манев ночью перешла госграницу. Ее оперативно засекли, четверых наемников уничтожили. Остальных выпроваживали на территорию Черниговской области артиллерией и РСЗО.

Персонажи оказались любопытные — все иностранцы. У одного на теле татуировка 75-го полка американских рейнджеров. Ирак, Афганистан — эти все прошли. У другого при себе был украинский военный билет на имя Джона Навроцки. У него 20 лет службы в морской пехоте, большое количество наград, в том числе два «Пурпурных сердца», а их дают за ранения в бою. Зачем такие боевые, без всякой иронии, наемники полезли в какую-то глушь в Брянской области? Возможно прощупывали оборону, возможно это часть какой-то операции по отвлечению внимания.

Северные приграничные области Украины превратились в какую-то сумеречную зону. Там, например, без следа исчезли две бригады — 13-я егерская и 88-я механизированная. По официальным сообщениям еще в марте 2023 года их разместили в Ровненской области.

В соцсетях велись регулярные фотоотчеты о славной службе. Однако, когда волонтеры попытались связаться с бригадами для передачи «гуманитарки», оказалось, помогать некому, таких бригад попросту нет. Странный случай. Возможно, так Киев дурит своих спонсоров, выбивая дополнительное вооружение на большее число подразделений, чем есть на самом деле.

Возможно, так Киев пытался обдурить наш Генштаб, показывая, что граница охраняется лучше, чем на самом деле.

Либо, учитывая, что так легко признались в подделке, как раз сейчас Киев затеял информационную игру, показывая, что граница прикрыта слабее, чем на самом деле.

Всего можно ожидать. Украинские формирования демонстрируют крайнюю озлобленность и непредсказуемость.

Очередным проявлением немотивированного зверства стала атака на мирных жителей Часова Яра, которые попытались выйти из прифронтового города в сторону российских позиций. Эта полная драматизма история была заснята российскими разведчиками, которые сбросив рацию выводили людей по наиболее безопасному маршруту. Однако, в какой-то момент украинские военные заметили движение и начали обстреливать из миномета, а когда люди скрылись в первом подходящем укрытии разнесли его дронами. Казалось выжить в этом огненном аду невозможно, однако, двое из семи беженцев чудом уцелели. Это супруги Наталья и Эдуард Горбатенко, вот что происходило там на земле.

«Мы передали по рации, что есть раненые, и нам сбросили медикаменты и воду. Украинцы продолжали обстреливать, а потом они скинули в нас такую смесь, как зажигательную получилось. У Олега — мальчику 23 года было — почти лица не стало, а у Саши оторвало голову, и они загорелись. Я начала гореть. Муж меня схватил и говорит: „Давай, бежим!“» — говорит чудом выжившая жительница Часова Яра Наталья Горбатенко

Описывая атаку ВСУ на беженцев из Часова Яра, российский МИД отреагировал одним словом — нелюди. Впрочем, поводов для таких эпитетов украинские военнослужащие дают все больше и больше. Особенно своим поведением на курской земле, где они частично взорвали, а частично заминировали Свято-Знаменскую церковь в селе Борки. Это храм XIX века, объект культурного наследия.