Фото, видео: 5-tv.ru

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Дэниэл Мартиндейл был фермером, жил в Польше, но еще в начале 2022 года переехал на Украину, а после начала СВО вышел на донецких ополченцев.

На прошлой неделе группировка «Восток» тремя мощными клиньями разрезала оборону ВСУ южнее Курахово и устремилась навстречу, освободившим Горняк и Селидово, войскам группы «Центр». Местом их встречи может стать район сел Константинополь-Андреевка, где сходятся две дороги, и есть переправа через реку. Этот маневр отрежет район Курахово от основных сил ВСУ и тогда все эти «зубы дракона» и рвы окажутся просто бесполезными. А дальше снова оперативный простор и выход на западную границу ДНР.

У прорыва к югу от Курахово оказался один секрет. Там на территории подконтрольной Киеву на российские спецслужбы работал важный информатор. Во время штурма села Богоявленка ему обеспечили выход на российскую территорию. Сегодня он дал в Москве свою пресс-конференцию.

Американец Дэниэл Мартиндейл рассказал, что был миссионером и фермером, после начала СВО сам вышел на донецких ополченцев, установил через мессенджер контакт и регулярно передавал ценные сведения.

Он действовал по идеологическим соображениям, так как считает нынешнюю власть в США агрессивной и враждебной, а конфликт на Украине видит борьбой за справедливость.

«С моей точки зрения, происходящее на Украине — это попытка Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США. Но на каком-то этапе США решат, что им просто больше не выгодно поддерживать Украину. И чем раньше это произойдет, тем быстрее будет справедливое окончание этой войны», — говорит Мартиндейл.