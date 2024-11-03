Мама Тимати высказалась о возрасте возлюбленной своего сына

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Девушка рэпера утверждала, что ей 21 год.

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова высказала свою точку зрения о возрасте возлюбленной сына. Мнением она поделилась в соцсетях.

Подписчики Симоны Юнусовой отмечают, что возлюбленная Тимати Валентина Иванова выглядит старше своего возраста. Известно, ранее девушка заявляла, что ей 21 год.

Любопытные пользователи уверены, что в действительно Ивановой 31 год. Мама рэпера решила встать на защиту Ивановой.

«По-моему, она просто шутит», — поделилась своим мнением Юнусова.

Такой ответ не устроил подписчиков и они продолжают настаивать на своем. Пользователи сети строят догадки, когда же возлюбленная рэпера расскажет правду о своем возрасте. Но девушка не спешит делиться такими подробностями, впрочем, как и сам Тимати.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Тимати Алиса пожаловалась на мешающий общению со сверстниками особый статус. Безусловно, это расстраивает звездную наследницу, но она научилась отличать недобрые намерениями в свой адрес от действительного желания дружить.