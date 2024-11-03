Гусь пробил лобовое стекло взлетающего самолета в Канаде

Фото: 5-tv.ru

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В результате происшествия пилот получил травмы.

В Торонто гусь пробил лобовое стекло самолета, совершающего взлет. В результате инцидента был травмирован пилот. О происшествии сообщает портал Simple Flying.

Отмечается, что борт должен был отправиться в Виннипег, но в течение первых трех минут набора высоты столкнулся со стаей птиц. Одна из них насквозь пробила лобовое стекло.

По информации портала, попавшие в кабину осколки и стали причиной травм пилота. О его нынешнем состоянии не сообщается. После инцидента самолет подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург—Алма-Аты, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной, предположительно, стала течь в топливном отсеке. Самолет был отстранен от дальнейшего полета, его осматривают работники технических служб. Перевозчик принял решение о выполнении рейса на резервном самолете. Пассажирам на время ожидания предоставили напитки и питание в терминале.