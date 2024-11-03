Минцифры предложило использовать биометрию для покупки энергетиков

Фото: 5-tv.ru

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Инициатива связана с законом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, который вступит в силу 1 марта 2025 года.

Минцифры РФ предложило запустить биометрию для подтверждения возраста в магазине при покупке энергетических напитков. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива связана с законом о разрешении покупать энергетики только с 18 лет, который вступит в силу 1 марта 2025 года. Отмечается, что реализация сервиса еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами.

Также Минцифры предложило с помощью биометрии подтверждать право на выплату пенсии для россиян, проживающих за рубежом. Сейчас они должны ежегодно подавать заявление в Социальный фонд. При этом им необходимо возвращаться в Россию для регистрации подтвержденной биометрии. В случае принятия проекта с 1 марта пенсионеры смогут получить услугу удаленно по стандартной биометрии.

На днях стало известно о планах выдавать в аренду электросамокаты после подтверждения личности с использованием биометрии. Проработать данный вопрос поручил заместитель Председателя Правительства, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Чтобы взять транспорт в аренду, необходимо будет пройти биометрическую идентификацию в приложении. Таким образом несовершеннолетние и нарушители ПДД не смогут пользоваться сервисами с помощью чужих аккаунтов.

Предполагается, что данный эксперимент станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах. В частности, позволит исключить случаи несанкционированного использования самокатов, объяснили в аппарате вице-премьера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, несовершеннолетним с 1 марта следующего года. При этом регионы смогут самостоятельно устанавливать запрет на продажу указанных напитков в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта.