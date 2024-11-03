«Калашников» завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Оружие получило хорошие отзывы от бойцов-участников спецоперации.

Концерн «Калашников» успешно завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17 для Минобороны РФ. Об этом сообщил президент компании Алан Лушников.

Он отметил, что АМ-17 спроектирован с учетом требований, предъявляемых к современному автоматическому стрелковому оружию, и прошел испытания в зоне СВО, получив хорошие отзывы.

Сейчас специалисты концерна оформляют результаты испытаний и готовят документы для получения литеры «О1» на новое оружие. Она присваивается изделиям, разработанным по спецзаказу Минобороны.

Также «Калашников» провел испытания нового самоходного артиллерийского орудия (САО) «Лотос». В распоряжении 5-tv.ru появились кадры стрельбы и демонстрации маневренных качеств «Лотоса» в боевых условиях.

Орудие разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Оно заменит самоходку «Нона», которая была создана еще в период Советского Союза. По дальности стрельбы и запасам боеприпасов «Лотос» превосходит «Нону» в полтора раза.

Также на видео показано действие специального боеприпаса «Радуга», создающего дымовую завесу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерн «Калашников» объявил о поступлении в войска нового ручного пулемета РПЛ-20.